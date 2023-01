Isabela Scalabrini deixa Rede Globo após 44 anos

Em 2020, a repórter já tinha manifestado o desejo de encerrar as funções na emissora (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 02/08/2010)

A repórter Isabela Scalabrini, da Globo, está saindo da emissora após 44 anos de casa. Ela e a emissora chegaram a um acordo depois que a profissional manifestou, em 2020, o desejo de encerrar as funções para dedicar mais tempo à vida pessoal. A saída ficou marcada para janeiro deste ano.Dentro da televisão, ela começou como estagiária, passou para a escuta de rádios da polícia e dos bombeiros até se tornar repórter esportiva, ainda na década de 1980, sendo uma das primeiras mulheres no jornalismo esportivo nacional. Ela também já participou das coberturas das Olimpíadas de Los Angeles e Jogos Olímpicos de Seul.O diretor-geral de jornalismo da emissora, Ali Kamel, elogiou a jornalista em comunicado interno de praxe quando um profissional deixa a emissora. Ele falou que Scalabrini foi uma das mulheres pioneiras na cobertura do jornalismo esportivo -muitas vezes ela foi a única do sexo feminino na cobertura em uma área dominada por homens.Kamel disse que desde 2020 a jornalista queria encerrar a carreira na Globo, mas ele conseguiu por meio de conversas adiar a decisão. Ele disse que a tinha esperança que ela mudasse de ideia, mas no final do ano passado eles voltaram a conversar e marcaram a data de saída da emissora. "Ela se sente plenamente realizada e diz que olha para trás e só sente orgulho. Ela tem razão", disse Kamel.