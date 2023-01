O muro de uma residência localizada em um condomínio de luxo em Tamboré, na Grande São Paulo, desabou durante uma forte chuva na terça-feira (24/1). Um vídeo que mostra o momento da queda viralizou nas redes sociais.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Nesta quinta-feira, agentes da Defesa Civil estiveram no local. A área foi isolada, o que obrigou a família a evitar a parte de baixo do imóvel.

