Batida de van com caminhão mata 12 pessoas em rodovia

A van retornava de da capital Palmas (foto: Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Tocantins)



Um acidente entre uma van e um caminhão deixou pelo menos 12 pessoas mortas, sendo uma delas um bebê de quatro meses. A batida ocorreu na rodovia TO-280, entre os municípios de Almas e Natividade, no Tocantins, na noite dessa quarta-feira (25), por volta de 20h40.





Segundo informações do portal G1, a van é da Secretaria Municipal de Saúde de Almas e retornava da capital, Palmas. O veículo teria colidido de frente com o caminhão. Quatro homens, sete mulheres e o bebê morreram no local do acidente.









Ainda de acordo com a reportagem, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Natividade. Os nomes das vítimas foram divulgados pela Prefeitura de Almas.





Todos os passageiros da van são moradores da cidade de Almas, eentre eles dois quilombolas, uma professora e servidores públicos do município. São eles: