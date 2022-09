Perícia conclui que Porsche estava a 180km/h em acidente com dois mortos

Porsche modelo 911 Carrera S, capotou na pista de acesso ao Palácio do Jaburu,Duas pessoas morreram (foto: CBMDF/Reprodução)

O laudo de perícia criminal da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) sobre o acidente com o Porsche que deixou duas pessoas mortas e uma gravemente ferida na via de acesso ao Palácio do Jaburu, em junho deste ano, constatou que o motorista do carro de luxo, Rafael Esmaniotto, 37 anos, estava a 180km/h. O caso foi investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (área central).

Rafael estava acompanhado, no carro, da namorada, Gabriella Moreira Andrade Faria, 22, no dia do acidente, que ocorreu em 26 de junho. Segundo o laudo obtido em primeira mão pelo, o condutor perdeu o controle do veículo, atingiu um poste de iluminação, capotou por 129 metros e ficou pendurado em uma cerca. Rafael morreu na hora, e a jovem chegou a ser levada ao Hospital de Base, onde morreu. O documento também comprovou que o motorista não usava cinto de segurança.

O acidente deixou uma vítima em estado grave. O policial penal Gueltz Costa Pinto, 42, praticava corrida na via, foi atingido pelo veículo e teve uma perna amputada com o impacto da batida. O servidor público está hospitalizado se recupera bem na unidade semi-intensiva do hospital DF Star, na Asa Sul, no qual trata uma osteomielite, infecção bacteriana que atingiu o coto da perna amputada. Por isso, teve que tomar antibiótico intravenoso até o dia 30 de agosto. Entretanto, os médicos têm constatado melhora significativa com o tratamento.