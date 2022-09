Jovem é assassinado na frente da namorada durante assalto no DF; veja vídeo

Imagens mostram o momento em que um dos autores matam o jovem (foto: Reprodução/TV Brasília) Câmeras do circuito interno de segurança registraram cenas fortes de um latrocínio (roubo seguido de morte) cometido numa pracinha da QR 210 de Samambaia Norte. A vítima, um jovem de 18 anos, estava sentado ao lado da namorada, quando um assaltante se aproxima, rouba e desfere uma facada no tórax do rapaz. O homem, que ainda não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e morreu.









Segundos depois, um dos criminosos retorna e aborda as vítimas. A namorada do jovem chega a cair ao chão e, em uma ação rápida, o autor esfaqueia o rapaz no abdômen e foge levando os pertences. O jovem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A 26ª Delegacia de Polícia investiga o caso.