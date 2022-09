Casal de brasileiros é encontrado morto nos Estados Unidos

Luiz Castro Junior e Aline Ferreira foram encontrados mortos nos EUA (foto: Reprodução/Facebook)

Uma mulher foi encontrada morta na casa em que morava com o marido, em Massachusetts, nos Estados Unidos.



Autoridades locais trabalham com a hipótese de que Aline de Lima Ferreira de Castro, 38 anos, tenha sido assassinada a facadas pelo marido, Luiz Castro Junior, 44, que teria se enforcado em seguida.



Em nota, o Itamaraty informou que está em contato com familiares e conhecidos do casal no Brasil e nos EUA.



"Continuamos acompanhando o caso e prestando a assistência consular necessária, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local", afirmou a pasta.



O casal oriundo de Votuporanga, no interior de São Paulo, deixou dois filhos. As crianças, de 7 e 11 anos, teriam assistido ao crime.



Uma conhecida dos brasileiros, ouvida pelo UOL, afirmou que os menores de idade estão sob cuidados de uma integrante da comunidade brasileira nos EUA.



No Brasil, amigos de Aline tentam levantar fundos para ajudar a financiar o traslado do corpo da vítima para o Brasil.



Em nota, o Departamento de Polícia de Barnstable informou que recebeu um chamado na madrugada da última sexta-feira (2).



"Após investigação, foi determinado que um homicídio e suicídio ocorreram, e a Unidade de Detetives da Polícia do Estado de Massachusetts foi chamada ao local. Este crime foi isolado na residência em Murray Way, e não há perigo para o público enquanto a investigação continua".