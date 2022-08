Memes: áudio de mulher criticando morador do Guará (DF) viraliza

Caso ficou conhecido como 'Alexandre do Guará' (foto: Reprodução/Redes sociai) Os áudios de uma mulher criticando o região do Guará (DF) foram o principal assunto da internet desde quarta-feira (10/8). A mulher, residente do Lago Sul, reclama para Alexandre sobre ter que ir até a região administrativa para vê-lo.

Nas mensagens de áudio, a mulher diz que ela e Alexandre são de níveis sociais diferentes. "Se você não consegue me acompanhar nos ambientes que eu gosto, que eu me sinto bem, no Lago Sul, no B Hotel, lugares que eu me sinto bem e que minhas amigas vão com os namorados e ficantes, eu sinto muito, eu não sou mulher para você."

Repercussão no comércio e turismo

Pelas redes sociais, o mais novo meme brasiliense já tomou conta. Além de as regiões administrativas estarem entre os assuntos mais comentados nos últimos dias, muitos comerciantes já pensaram em estratégias para capitalizar.

Uma loja já começou a vender camisetas com a frase "Guará & Lago Sul & B hotel", fazendo referência a uma das falas ditas pela mulher nos áudios.

O Sesc-DF e outros estabelecimentos comerciais também entraram na onda de usar trechos dos áudios para chamar as pessoas até o local. A maioria dos memes usa o fato da mulher criticar como Alexandre fala 'vim' em vez de 'vir' e diz: "O Alexendre vem e você vai vim?".

Sobrou até para jogador de futebol comentar a história. Atualmente jogando pelo Real Madrid, na Espanha, o jogador Reinier, que foi criado no Guará, demonstrou apoio para Alexandre.

Não fala mal do Guará não hein%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02

Tamo junto Alexandre fenômenoo — Reinier Jesus (@ReinierJesus20) August 12, 2022

O Guará segundo a namorada do Alexandre %uD83E%uDEE0 pic.twitter.com/ri7WbgkSYM — Thaynara | pré-candidata a dep. distrital (@thaynaradf) August 11, 2022