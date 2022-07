Religiosos e políticos lamentam a morte de Dom Cláudio Hummes

Pelo Instagram, o padre Júlio Lancellotti postou uma foto antiga ao lado de Dom Cláudio Hummes na pastoral de rua.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também emitiu nota de pesar. "Cardeal Cláudio Hummes marcou a Igreja no Brasil com sua atuação, de forma particular durante o ministério episcopal, que soma quase cinco décadas. Foi bispo coadjutor e bispo titular de Santo André, em São Paulo, e arcebispo das arquidioceses de Fortaleza, no Ceará, e de São Paulo", destacou.