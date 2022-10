Senador Irajá Silvestre (PSD) e esposa sofrem acidente no Tocantins

A esposa está sendo transferida para um hospital em Brasília, e ainda não há informações sobre o estado de saúde dela (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O senador do Tocantins Irajá Silvestre (PSD) e a esposa Milena Sens sofreram um acidente na manhã desta quarta-feira (26) em Arraias, na região sudeste do Tocantins. O motorista do veículo, Sidney Buciano, morreu no local.



Segundo a assessoria de imprensa do senador, ele está bem e consciente. A esposa está sendo transferida para um hospital em Brasília, e ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.





Fui informado do acidente sofrido pelo Senador Irajá, representante do Estado do Tocantins, que vitimou o motorista e feriu a esposa.

Receba a minha solidariedade, os pêsames pela perda do amigo e o desejo de rápida recuperação de sua mulher.#senadofederal #JaderSenadorDoPará %u2014 Jader Barbalho (@jader_barbalho) October 26, 2022

Triste notícia deste grave acidente no trânsito. Minha solidariedade à família do motorista que faleceu. Faço votos de pronta recuperação ao senador Irajá e à sua esposa.https://t.co/mQ51IZsJq6 %u2014 Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) October 26, 2022

Desejo melhoras ao meu amigo e senador @irajasenador e à sua esposa, Milena, em razão do acidente de carro sofrido na manhã desta quarta-feira.



Deixo aqui meus sentimentos à família e aos amigos do motorista do veículo que não resistiu ao acidente. %u2014 Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) October 26, 2022

Filho da senadora Kátia Abreu (PP), Irajá foi candidato ao governo do Tocantins nas Eleições 2022. Ligado ao agronegócio, ele já foi deputado federal por dois mandatos e também secretário de Desenvolvimento Agrário e Regularização Fundiária no governo do Tocantins.Irajá lamentou, por meio de nota, a morte do motorista Alemão, dizendo que recebeu a notícia com "muita tristeza a perda do querido amigo, parceiro e colaborador"."Quero me solidarizar com sua esposa, filha e com todos os familiares e amigos, que como eu estão profundamente abalados com essa tragédia. Graças a Deus, minha esposa Milena encontra-se hospitalizada e com quadro estável. Estou ao lado dela e também me encontro sob cuidados médicos e me sinto bem clinicamente, embora profundamente arrasado com esse acidente fatal. Agradeço de coração o apoio dos profissionais de saúde dos municípios de Arraias e de Campos Belos, que nos socorreram com toda atenção e cuidado, aos policiais que prestaram todo o apoio, às autoridades locais, às pessoas que nos ampararam com toda solidariedade no local do acidente, à minha equipe, que prestou todo suporte mesmo à distância, minha família, amigos, colegas de trabalho e a todos os tocantinenses que manifestaram preocupação e solidariedade comigo", escreveu o parlamentar.Nas redes sociais, políticos lamentaram o acidente e se solidarizaram com a morte do motorista Sidney, conhecido como Alemão.