Uma criança morre e outra é internada após ficarem presas em carro no Tocantins

Leandro Couri/EM/D.A. Press (foto: Foto ilustrativa ) morreu e uma de 2 anos precisou ser internada e está em estado grave após ficarem presas no carro da família. O caso ocorreu nesta quinta-feira (8) no município de Aliança, no estado do Tocantins. A região tem registrado temperaturas acima dos 38ºC nos últimos dias. Uma criança de 4 anose uma de 2 anos precisou ser internada e está em estado grave após ficaremnoda família. O caso ocorreu nesta quinta-feira (8) no município de Aliança, no estado do Tocantins. A região tem registradoacima dos 38ºC nos últimos dias.









Ainda na Unidade de Saúde, a mãe das crianças disse que por volta das 8h30, a família havia saído para um córrego e que voltaram para casa por volta das 10h30. Ela e o companheiro então deitaram e dormiram e quando a mãe acordou, vizinhos tentavam socorrer as crianças.





Também de acordo com o boletim de ocorrência, a mãe alegou que as crianças teriam entrado no veículo sem que ela percebesse e automaticamente as portas travaram.





A mulher foi conduzida para a central de flagrantes onde foi autuada e em seguida liberada pela autoridade policial.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira