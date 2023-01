Ex-mulher e filha de sogro de cabeleireira também estão desaparecidas

As Polícias do Distrito Federal e de Goiás prende, nesta terça, três suspeitos de envolvimento no crime (foto: Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)



A ex-mulher de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54 anos, Cláudia Regina Marques de Oliveira e a filha deles, Ana Beatriz Marques de Oliveira, também estão desaparecidas.





Dessa forma, o número de pessoas sumidas sobe para 10. O desaparecimento de mãe e filha foi registrado em boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), nessa terça-feira (17/1).









Um deles, Horácio Carlos, contou, em depoimento, que os assassinatos teriam sido orquestrados por Marcos e o filho Thiago. Para a execução, Horário e o segundo preso, identificado como Gideon Menezes, receberiam R$ 100 mil.





O terceiro detido é Fabrício Silva Canhedo, 34. O homem é acusado de fazer a vigilância da casa onde Renata Juliene e a filha foram mantidas mantidas em cativeiro por quase 24 horas, no Vale do Amanhecer, em Planaltina.



Em coletiva de imprensa, o delegado-chefe da 6ª DP (Paranoá), Ricardo Viana, confirmou o desaparecimento de Cláudia e Ana. Cláudia é ex-mulher de Marcos, mas segundo informações, os dois mantiveram uma relação extraconjugal, mesmo após Marcos se casar com Renata.





Plano





A ação criminosa, na versão de Horácio, começaria com o sequestro de Elizamar, a mulher teria sido atraída para uma emboscada articulada pelo marido Thiago.





Na quinta-feira à noite, o homem pediu para que ela, ao sair do salão onde trabalhava, o buscasse na casa dos pais, em um condomínio do Itapoã.





Como combinado, a mulher chegou ao endereço às 23h e permaneceu cerca de 20 minutos no local. Depois, desapareceu . Familiares estranharam o sumiço repentino da empresária e registraram um boletim de ocorrência.



À polícia, Horácio contou que assumiu a direção do veículo de Elizamar e dirigiu até a rodovia em Cristalina. No carro estavam Thiago, a mulher e as três crianças.





Segundo ele, as vítimas saíram do condomínio do Itapoã ainda com vida, mas depois foram asfixiadas e mortas. Um dos responsáveis por estrangular uma das vítimas é Thiago.





"Ele (Horácio) disse que o Thiago falava para as crianças que era uma brincadeira e tentava acalmá-las. Depois que viu que elas estavam agitadas, asfixiou e matou", afirmou o delegado Ricardo Viana, chefe da 6ª DP.





A cena dos corpos sendo queimados na rodovia foi, inclusive, presenciada por Thiago, informou Horácio.

O crime teria sido motivado pelo interesse da dupla em ficar com R$ 400 mil referentes à venda de uma casa, em Santa Maria. O imóvel pertencia a Renata Juliene, sogra de Elizamar.





De acordo com o depoimento de Horácio, Marcos precisava de dinheiro e tramou o plano contra a própria esposa. No entanto, o mandante não teria conseguido sacar a quantia.





Até o momento, pai e filho não são considerados foragidos, tendo em vista que as informações partem do depoimento de um dos supostos assassinos.

A Polícia Civil ainda não consegue explicar o motivo pelo qual Elizamar teria sido atraída para uma possível emboscada que terminou com o assassinato da empresária e das crianças.





"Ainda é preciso avançar nas investigações para confirmar a versão do preso, mas temos a certeza que Horácio e Gideon estiveram nos dois locais do crime", pontuou o delegado Ricardo Viana.