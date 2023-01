Cão 'leva bronca' após ser suspenso de creche; veja vídeo

Os pais de Jack receberam uma cartinha contando o que o cão aprontou (foto: Reprodução Aguida Silva TikTok)

O cão, que tem os apelidos de “serelepe” e “motinha”, recebeu uma notificação da suspensão e ganhou uma “bronca” dos pais. Segundo o comunicado da creche, Jack incentivou outros cachorros a “entrarem na farra” e comerem a comida dos coleguinhas.

Os "tios" da creche pediram para os pais terem uma "conversa séria com o Jack para isso não se repetir".





“A mãe não quer que você se comporte mal na creche, homi. Agora vai ficar nós dois aqui. Você tá nervoso que não vai pra creche? Hoje você não vai”, disse a tutora do cão, que estava olhando para a janela.

O vídeo foi postado no perfil da tutora do JAck, Aguida Silva, e conta com mais de 1,8 milhão de visualizações no TikTok. Os comentários brincam com a fofura do cão, que estava incrédulo de ter sido suspenso.





"Morri com ele incentivando um motim na cantina".



Outros perfis criaram uma teoria de que Jack é inocente e ele foi incentivado a errar pelos colegas. "Culpa do Bento".

O vídeo também viralizou em outras plataformas digitais. A influenciadora Pequena Lô compartilhou a gravação no Twitter e post conta com mais de 29 mil curtidas.



Esse aqui me pegou demais kkkkk



"Serelepe e motinha"

