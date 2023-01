Ministro manda indenizar família de homem morto durante abordagem policial

(foto: Reprodução/Twitter)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou ao secretário nacional de acesso à Justiça, Marivaldo Pereira, que adote as providências necessárias para que o Estado brasileiro indenize a família de Genivaldo de Jesus Santos , morto no ano passado, em Sergipe, durante uma abordagem de policiais rodoviários federais. “Genivaldo morreu, em 2022, em face de uma ação de policiais rodoviários federais, em Sergipe. É clara a responsabilidade civil, à luz da Constituição”, afirma Dino em mensagem em sua conta pessoal no Twitter.