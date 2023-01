Bala perdida atinge pudim em festa de ano-novo no Rio

A bala passou a centímetros de um menino de 3 anos e atingiu o pudim (foto: Arquivo pessoal)

Uma família do Rio de Janeiro conseguiu escapar de uma bala perdida que invadiu a casa em que estavam, em um sítio de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro, na noite do ano-novo. O projétil seguia na direção de duas pessoas presentes na comemoração, mas foi neutralizado ao colidir com um pudim de leite condensado e parou o trajeto em uma mesa. O doce foi despedaçado e a forma de alumínio em que ele estava foi amassada. Ninguém se feriu.

As informações são do g1 RJ. De acordo com Thais Sampaio, de 27 anos, que organizava a festa, o acidente ocorreu na hora da virada do ano, à meia-noite. Ela, o filho, o marido e alguns amigos alugaram um sítio em Itaboraí, e foram informados de que não havia nenhuma outra casa ou bairro a pelo menos 6km de onde estavam.

“Graças a Deus não aconteceu nada, a bala caiu na mesa. Foi meu marido que viu e disse: ‘Thais, isso é tiro’. A gente até ouviu o estrondo, a gente olhou para o lado e viu que o pudim estava deformado, tinha pudim para todo o lado”, lembra Thais. Ao invadir a casa, a bala passou a centímetros de um menino de 3 anos e atingiu o pudim. Depois, o projétil foi em direção a uma mesa, onde estavam duas pessoas, mas foi neutralizado pela estrutura do móvel.

Ao se darem conta do que ocorreu, a família e os amigos se isolaram no lado contrário ao que a bala invadiu, com medo de mais tiros. Não havia troca de tiros e não houve outros disparos após a bala que atingiu o pudim. “Foi um livramento, o primeiro livramento do ano”, conta Thaís.

“Graças a Deus pegou somente no pudim e aí brincamos: ‘o pudim foi ferido e acabou morrendo!’”, brincou a mulher. O grupo comeu o doce e guardou o projétil de lembrança.