Vídeo de furto de faróis de Porsche viraliza na internet

Homem levou cerca de 20 segundos para retirar faróis de Porsche (foto: Reprodução)

Mesmo sem ferramentas especiais, o homem trajado de calça jeans azul, blusa verde e calçados brancos consegue desacoplar as peças rapidamente, fugindo em seguida a bordo de um Chevrolet Onix branco. Nem o alarme do Porsche intimidou a ação.De acordo com a filmagem, o furto ocorreu por volta das 19h do dia 30 de dezembro, véspera da virada de ano. Não há detalhes da localização do crime, mas casos parecidos têm sido registrados em várias regiões do Brasil.Na internet há vários anúncios de faróis de Porsche negociados no mercado paralelo. O valor seria na casa de R$ 22 mil. Outra hipótese levantada é que o dispositivo com mais de 65 mil leds fornece a iluminação e o calor ideais para o cultivo da maconha.