Um acidente envolvendo carros de passeio, uma carreta e um caminhão em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, deixou ao menos sete pessoas feridas nesta terça-feira (20/12).Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um veículo tombado com tanque de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), usado para transporte de combustível inflamável. O acidente ocorreu no Km 94 da BR-040 em direção à cidade do Rio de Janeiro e deixou um engarrafamento de cerca de 3 km, mas a via já foi parcialmente liberada.A Companhia de Concessão Rodoviária (Concer) afirmou que médicos e bombeiros atuaram no atendimento às vítimas. Também alertou para pista escorregadia e pediu que os motoristas reduzissem a velocidade visando diminuir a possibilidade de novos acidentes no local.

Acidente entre carros, caminhão e carreta deixa sete feridos no interior do Rio de Janeiro (foto: Reprodução/Twitter)