Turista posta vídeo em tirolesa no Ceará pouco antes de morrer em acidente

Minutos antes de sofrer o acidente, o turista havia postado um vídeo da atração nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Cler Santos

Um turista identificado como Sérgio Murilo Lima de Santana, de 39 anos, morreu na última segunda-feira (10/10) após sofrer um acidente em uma tirolesa na praia de Canoa Quebrada, na cidade de Aracati, no Ceará. Minutos antes de sofrer o acidente, ele havia postado um stories da atração nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, o turista é do Pará e estava há pelo menos seis dias viajando com a companheira, mulher que aparece descendo a tirolesa no vídeo.

Depois do acidente, ele chegou a ser socorrido por pessoas que passavam pela praia, mas chegou já sem vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Policiais civs da Delegacia Regional de Aracati investigam as circunstâncias do acidente.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais