Rio das Ostras declara situação de emergência por causa das chuvas

Segundo a Defesa Civil do município, o índice de chuva atingiu 158 mililitros nas últimas 24 horas (foto: Reprodução/Redes Sociais ) A Prefeitura de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, declarou situação de emergência na manhã desta terça-feira (20/12), devido às chuvas fortes nas últimas horas. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram ruas alagadas e carros ilhados na cidade carioca.









A prefeitura informou que as equipes permanecem nas ruas atendendo aos chamados da população. Apesar de não haver registro de desabrigados ou desalojados, a Secretária de Assistência Social já preparou um local para receber as pessoas que vierem a precisar.

Por causa da chuvas, as aulas da rede municipal de ensino, realizadas no período da tarde, foram suspensas. A Defesa Civil afirmou que as medidas de prevenção já foram feitas, como a limpeza de bueiros, a manutenção nas bombas do Piscinão da Cidade Praina. Porém, devido ao volume de chuvas, as ações não estão dando conta.





“A previsão é que continue chover forte durante todo o dia e a Defesa Civil segue monitorando a situação”, disse o comunicado oficial.

As enchentes também tomaram conta de Macaé, cidade a 23 km de Rio das Ostras. Nas redes sociais, um internauta mostrou uma cratera aberta no Bairro Morro São Jorge.





Situação do bairro Extensão Serra Mar, na rua 18, em Rio das Ostras agora.



Moradores ilhados , sem ter como sair para trabalho.



