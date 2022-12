Avião cai perto de zona urbana e deixa um morto em Goiás

Um homem, que não teve a identidade divulgada pela Polícia Civil do estado, foi retirado do monomotor por testemunhas (foto: Divulgação/Polícia Civil)

A queda de um avião deixou um morto em Bom Jesus de Goiás (GO). Imagens feitas no local do acidente, na manhã desta segunda-feira (19), mostram os destroços da aeronave ainda com focos de incêndio.

O avião agrícola levava apenas o piloto. O homem, que não teve a identidade divulgada pela Polícia Civil do estado, foi retirado do monomotor por testemunhas que viram a queda e levado ao Hospital Municipal pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

As informações foram confirmadas pelo delegado Juliano Campestrini. Em vídeo enviado ao UOL, ele informou que o acidente aconteceu próximo a uma área urbana. A Polícia Civil pediu perícia e acionou o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos), que irá apurar as causas da queda.

O órgão, subordinado à FAB (Força Aérea Brasileira), também informou em nota declarando que já enviou investigadores de Brasília para o local para as apurações iniciais, sem prazo determinado para emissão de laudos.

O registro da aeronave, com prefixo indicado pelo Cenipa, está em nome de Daniel Marques Ribeiro. Segundo a Anac, a aeronave, do modelo EMB-201, foi fabricada em 1985 e teve a propriedade transferida para o novo dono em 2021, com a operação de táxi aéreo negada e matrícula para voar cancelada.