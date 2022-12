Vídeo: chuva volta a castigar Petrópolis e sirenes são acionadas

A Defesa Civil de Petrópolis acionou sirenes para a saída da população de áreas de risco devido às fortes chuvas que atingem o município da região serrana do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (13). No início deste ano, dois temporais provocaram deslizamentos no município.



Às 13h20 desta terça, as sirenes foram acionadas no bairro Independência. Os moradores que tiveram que sair de casa foram orientados a se deslocarem para o ponto de apoio da comunidade, na escola municipal Alto Independência.



Pouco depois, o órgão municipal também orientou o fechamento do centro histórico da cidade. "A Defesa Civil permanecerá monitorando as condições de tempo e poderá emitir atualizações e informativos a qualquer momento", informou o órgão, em nota publicada nas redes sociais.





As atividades comerciais no local voltaram a ser liberadas por volta de 14h30, segundo a Defesa Civil, devido à tendência de redução da intensidade das chuvas.



"A chuva se desloca para o norte do estado, perdendo a intensidade. Para a próxima hora há previsão de chuva moderada no município de Petrópolis", disse o órgão.

Além do acionamento das sirenes, os alertas foram encaminhados por SMS, em grupos de aplicativos de mensagens e também nas redes sociais do órgão.





Rua do Imperador, no Centro de Petrópolis, completamente invadida pelas águas (foto: Reprodução/Redes sociais)

Motoristas e pedestres chegaram a ficar ilhados em diversos pontos da rua do Imperador e na avenida Koeler, principais vias do Centro Histórico. Já a rua Teresa, conhecida pelo polo comercial, teve uma enxurrada formada com lama e entulho.



Também foi registrado um alagamento no cruzamento da rua Coronel Veiga com a rua Marquês de Paraná, no bairro Valparaíso. Antes de ficar alagada, a via já havia sido interditada ao trânsito, preventivamente, às 13h08.



A Serra de Petrópolis, que havia sido fechada preventivamente, foi reaberta a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias, no sentido Juiz de Fora. A Concer, concessionária responsável, informou que houve fila de veículos que chegou a dois quilômetros.



Em 2022, dois temporais provocaram deslizamentos no município serrano. O primeiro, em fevereiro, foi o maior desastre da história recente de Petrópolis e deixou 234 mortos e três desaparecidos. Cerca de um mês depois, no dia 20 de março, sete pessoas morreram após fortes chuvas voltarem a atingir a cidade.



O alerta do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), nesta terça-feira, aponta o transbordamento do rio Quitandinha em dois pontos: no centro e na Coronel Veiga.



Também alerta para o transbordamento dos rios Palatinado e Piabanha, no Alto da Serra e no Bingen, respectivamente. O órgão ainda indica como ponto de atenção o rio Cuiabá, no bairro Cuiabá.



A Defesa Civil informou que permanecerá monitorando as condições de tempo e poderá emitir atualizações e informativos a qualquer momento.