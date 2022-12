Mala explode no aeroporto de Guarulhos e parte do teto se solta

Mala contendo máquina de fazer água com gás explode no aeroporto de Guarulhos, estraga o teto, mas não deixa feridos (foto: Reprodução vídeo/TV Globo) Um incidente assustou quem passava pelo aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (12/12). A mala de um passageiro explodiu no terminal 1 do aeroporto. Imagens publicadas na internet mostram a mala espatifada no chão. Segundo a concessionária, ninguém se feriu.





Ainda conforme o passageiro, os cilindros cor rosa que ficaram no local fazem parte do aparelho que explodiu. Imagens feitas por uma passageira que estava no local na hora do incidente mostram a mala danificada e uma parte do teto do aeroporto, que desabou após a bagagem bater no forro.





Em nota, a GRU Airport, concessionária que administra o terminal, confirmou que houve uma intercorrência com spray enquanto a bagagem estava na área de check-in, mas que garantiu que o aeroporto funciona normalmente. Uma perícia será feita na área.