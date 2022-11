Censo 2022: IBGE já entrevistou 72,27% dos brasileiros

Eduardo Rios Neto conversou com a imprensa durante a entrevista realizada para o censo na sua residência (foto: IBGE/Divulgação)

Incertezas

Segundo Eduardo, Minas Gerais é uma média do páis. “A parte Norte e Nordeste de Minas, está encaminhada para fechar. Mas por ser essa média, e eu mineiro me orgulho disso, a gente tem uma parte que parece muito com o que está ocorrendo nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e na Região Sul como um todo, que é a falta de mão de obra”.O presidente do IBGE também comentou a maior dificuldade de acesso dos recenseadores em condomínios de classes médias e altas e pediu dos síndicos e moradores sensibilidade sobre a importância dessa atividade.O recenseamento estava previsto para acabar no dia 3 de outubro, mas teve o prazo estendido até dezembro. Segundo o IBGE, o motivo foi a falta de profissionais, já que somente 52,2% das vagas foram preenchidas, o que causou lentidão na coleta de informações.Todavia, Eduardo Rios Neto garantiu que o ritmo está melhorando e as expectativas são otimistas. Um dos motivos foi o aumento da remuneração dos colaboradores, em especial para a captação de dados do setor de alta renda – onde as maiores dificuldades fizeram com que muitos abandonassem os postos de trabalho.Agora, a previsão é que até o dia 15 de dezembro o momento de entrevistas chegue ao fim. O passo seguinte é a elaboração do principal estudo sobre a população brasileira, atualizado a cada 10 anos. A última edição do Censo Demográfico foi em 2010.