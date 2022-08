IBGE: servidores do Censo 2022 planejam greve em todo país

Os trabalhadores cobram um posicionamento do IBGE que até o momento vem tratando as reclamações como casos isolados (foto: Simone Mello/CB/DA Press)

Trabalhadores do Censo 2022 de diferentes estados estão planejando uma greve geral na coleta de dados, devido às condições precárias de trabalho. Em um grupo de Whatsapp com mais de 250 servidores são diárias as reclamações.