Começa o júri de Flordelis, acusada de matar o marido

Flordelis, acusada de mandar matar o marido, pastor evangélico (foto: Flickr)

Começou na manhã dessa segunda-feira (7/11), com atraso de duas horas, o julgamento de mais cinco acusados de envolvimento no assassinato do pastor Anderson do Carmo.Ele foi executado a tiros na residência da família, no Bairro de Pendotiba, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em 16 de junho de 2019.No Fórum da cidade, serão ouvidas 30 testemunhas. Entre os réus, está a ex-deputada federal, pastora e cantora gospel Flordelis dos Santos de Souza, esposa de Anderson.Ela é acusada de ser a mandante do crime e responde por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Também serão julgados a filha biológica de Flordelis, Simone dos Santos Rodrigues, e os filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, além da neta de Flordelis, Rayane dos Santos Oliveira.