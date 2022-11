Motorista embriagado foge da polícia e quase atropela crianças

Teste do bafômetro indicou índice de 1,32mg de álcool por litro de sangue, quatro vezes maior que a infração administrativa (foto: PRF/Divulgação)

Um motorista que apresentava sinais de embriaguez e tentava fugir de uma abordagem policial quase atropelou duas crianças em Trindade, no Sertão de Pernambuco, na noite desse sábado (5). Teste do bafômetro indicou índice de 1,32mg/l, quatro vezes maior que a infração administrativa.Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista dirigia “de forma perigosa” e teve seu veículo interceptado dentro da cidade.Os agentes deram a ordem de parada, que não foi acatada. Para fugir do cerco policial, ele entrou contramão, acessando um povoado do município.Após o condutor empreender fuga e acelerar o automóvel, a perseguição foi iniciada, e ele quase atingiu duas crianças que brincavam em uma calçada. As idades delas não foram informadas.Quando o motorista enfim foi abordado, as autoridades realizaram o teste do bafômetro, que indicou 1,32mg/l. Segundo as autoridades, o número configura crime de trânsito e corresponde a quatro vezes o valor limite da infração administrativa, que é de 0,33mg/l.Além de concordar em realizar o teste, o homem admitiu que “estava muito bêbado”. Assim, ele tentou fugir com o objetivo de voltar para casa. O motorista foi autuado e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Trindade.