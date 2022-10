Vídeo: jovem é agredido em academia e tem a mandíbula quebrada

O jovem estava descansando após uma série de exercícios, quando foi abordado por um homem que o intimida para revezar o aparelho, a vítima se recusa e os três começam a discutir. Momentos depois, o primeiro soco é desferido.



Com o impacto, o jovem bateu o rosto em um aparelho e foi ao chão da academia. Outras pessoas presentes no momento prestaram apoio à vítima e a separaram do agressor.





Agressor e um amigo tentaram intimidar o jovem a revezar o aparelho, momentos antes da agressão (foto: Reprodução/Redes Sociais)



A agressão foi registrada na 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio, e o agressor pode responder pelos crimes de lesão corporal grave e ameaça. A Polícia Civil informou que oitivas estão sendo realizadas.



O agressor foi expulso da academia e proibido de frequentar outras unidades da rede.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira