COVID: Brasil recebe vacina pediátrica 40 dias após aprovação da Anvisa

O Ministério da Saúde prometeu publicar uma nota técnica até dia 31 de outubro com as orientações (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Mais de um mês após aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde recebeu nesta quinta-feira (27/10) cerca de 1 milhão de doses da vacina pediátrica da Pfizer contra a covid-19 para a imunização de bebês. As doses desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).









O Ministério da Saúde prometeu publicar uma nota técnica até dia 31 de outubro com as orientações sobre aplicação, público-alvo e distribuição de vacinas para cada estado. Segundo informações da pasta, a remessa passará pela análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) para avaliação e controle de qualidade nos próximos dias.





De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui cerca de 13 milhões de crianças entre 6 meses e 4 anos.





*Estagiária sob supervisão de Andreia Castro