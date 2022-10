Encontrado corpo de turista canadense nas Cataratas do Iguaçu

Corpo de turista canadense, desaparecido na Argentina, é encontrado nas Cataratas do Iguaçu (foto: Marden Couto/TurismodeMinas)



Homem de 60 anos desapareceu na segunda-feira (17/10), na região do mirante de Salto Bossetti, no estado argentino de Misiones. O corpo do turista canadense de aproximadamente 60 anos que caiu nas águas das Cataratas do Iguaçu foi encontrado nesta quarta-feira (19/10) próximo à ponte Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele desapareceu na segunda-feira (17) nas águas turbulentas, na região do mirante de Salto Bossetti, no estado argentino de Misiones.





A Marinha brasileira avisou as autoridades argentinas, após o corpo do homem ser encontrado por funcionários de uma empresa brasileira de passeios náuticos.





De acordo com a imprensa internacional, o turista teria caído nas cataratas ao tentar fazer uma selfie em local proibido. As investigações também trabalham com a hipótese de suicídio. As equipes argentinas iniciaram as buscas em seguida da queda, ainda na segunda-feira, mas a agressividade do fluxo das águas dificultou o avanço da missão.





Na semana passada ocorreu a segunda maior vazão de água no ponto turístico da tríplice fronteira brasileira. No dia 12, inclusive, as chuvas intensas fizeram a administração do Parque Nacional Iguazú, na Argentina, fechar temporariamente o circuito da Garganta do Diabo. Pelo lado brasileiro, a passarela das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, chegou a ficar três dias interditada.