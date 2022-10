Dublagem de rei Charles III com sotaque nordestino viraliza; veja

Usuários questionam a origem da interpretação nas dublagens (foto: Reprodução/Redes sociais)



Por Mannu Gomes





Um perfil que faz dublagens do rei Charles III viralizou nas redes sociais neste final de semana. Nos vídeos com supostas situações cômicas, o tradutor apresenta o monarca inglês com sotaque nordestino, mas espectadores confundem com a pronúncia de Minas Gerais. Para os usuários do Twitter, conteúdos produzidos são definidos como os "preferidos" atualmente.





As histórias engraçadas são construídas a partir de um conjunto de registros que capturam os compromissos do rei que assumiu o trono neste ano após a morte da sua mãe, a rainha Elizabeth II . A narrativa propõe situações conforme as expressões do monarca, incrementadas com efeitos sonoros que simulam os ruídos do ambiente. Outros personagens também ganham espaço nas dublagens.





No Twitter, o compartilhamento de um admirador dos conteúdos conta com mais de 266 mil visualizações. O perfil afirma que é "um homem simples'' de ser agradado e, por isso, a conta que produz os vídeos é a sua preferida atualmente. Outro usuário comentou que o vídeo melhorou 100% de seu dia.





Nordestino ou mineiro?

Alguns usuários questionaram qual a origem da interpretação nas dublagens, pois a pronúncia característica do "véio" interpretado pode ser facilmente confundida com o jeito dos mineiros. "Jurava que era um sotaque de Minas Gerais.", afirma um perfil.





Na sequência, outro atesta com "100%" de certeza que o sotaque é nordestino, especificamente do Ceará. Segundo esse usuário, um parente cearense conversava da mesma maneira representada nos vídeos.





No Instagram a página oficial @reicharles_dublagensof já concentra 19 publicações engraçadas, todas com histórias do rei Charles III e mais de 37 mil seguidores. O designer e videomaker Levy Wesley é o grande responsável pelos conteúdos.