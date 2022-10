Família compra 54 caixas de leite condensado na promoção e viraliza

A publicação de Rafaella sobre a compra de leite condensado viralizou nas redes sociais (foto: Arquivo pessoal)

Uma garota viralizou nas redes sociais ao postar uma compra de 54 caixas de leite condensado nas redes sociais. A estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rafaella Lobão Chagas, disse que sua mãe, Fernanda, e sua avó, Ivani, compraram os produtos em promoção, mas não tinham utilidade.

“Elas acharam que valia a pena comprar uma quantidade maior por um preço menor e deixar guardado”, contou em entrevista ao Estado de Minas. O supermercado era um atacadista, então as 54 unidades não eram todo o estoque disponível.

A avó e a mãe da estudante viram outras pessoas no supermercado comprando “grandes quantidades” de caixas de leite condensado e foram influenciadas. “Devia estar valendo muito a pena”.

Ivani costuma fazer docinhos para festa, como cajuzinho e brigadeiro. Uma parte do leite condensado foi usado para produção das sobremesas da comemoração de aniversário de um dos filhos dela.

Mas, a outra parte, não teve utilidade e a família ainda não decidiu o que fazer: “provavelmente elas vão dar pra familiares e guardar uma parte”.

minha família viu que o leite condensado tava em promoção e trouxe CINQUENTA E QUATRO caixas que não tem nenhuma utilidade nem onde colocar pic.twitter.com/fALQeM0Hvb — ella %uD83D%uDCD6 (@mukecolxrs) October 8, 2022

Memes

A postagem das 54 caixas de leite condensado viralizou no Twitter e conta com mais de 58 mil curtidas. Nos comentários, outros perfis fizeram "memes" com a situação.

seus pais recriando isso aqui pic.twitter.com/xNAfUEc3KV — luquinhas ;) (@wthefuckislucas) October 9, 2022

Faz docinhos e bolos pra distribuir pras crianças pobres do seu bairro dia 12, não vai desperdiçar e ainda vai faze-las felizes %uD83E%uDD70 pic.twitter.com/ruTNhrrZ1L — %uD83D%uDD25%uD81A%uDDF9.:%uD835%uDE49%uD835%uDE56%uD835%uDE5D:.%uD81A%uDDF9%uD83E%uDE78 13 %u2B50 (@Naguilim) October 9, 2022