Assistente erra o nome de cliente chamada 'Amiçu' e viraliza

Marcella, irmã da atendente de telemarketing, postou o vídeo nas redes sociais, e a publicação viralizou (foto: Reprodução Redes Sociais)





A atendente não conseguiu segurar o riso. “Como é o seu nome?”, tentou perguntar a funcionária enquanto ria.





Uma terceira voz entra na conversa, identificada apenas como “mãe”, para colocar ordem. Mas o vídeo termina sem uma resolução da confusão.





No Tiktok, a publicação conta com mais de 2,8 milhões de visualizações. Porém, o vídeo foi reproduzido em outras redes sociais, como Twitter e Instagram, por causa do tom cômico da gravação.





Uma garota postou uma gravação da irmã, que é atendente de telemarketing, em que erra o nome da cliente, chamada ‘Amiçu’, e viralizou nas redes sociais. No vídeo, a social midia Marcella Rodrigues explicou que o nome do usuário estava sem o ‘ç’ o que provocou a confusão na pronúncia.