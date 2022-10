Dois jovens são detidos suspeitos do assalto seguido de morte de atriz

Cler Santos

A professora e atriz Eliane Lorett de Campos, de 58 anos foi morta ao não parar após o comando de assaltantes (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Dois jovens, um de 15 anos e outro de 20, foram presos na madrugada desta sexta-feira (7/10), suspeitos de latrocínio (assalto seguido de morte) da professora e atriz Eliane Lorett de Campos, de 58 anos. Eles foram detidos por policiais da 24ª DP do Rio de Janeiro. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, os dois são moradores de comunidades próximas à região do assalto, na Zona Norte do Rio.

Em depoimento, o jovem de 15 anos confessou ter usado uma arma calibre 38, ainda não encontrada pela polícia, para fazer os disparos contra Elaine. O menor de idade também disse teria conseguido o revólver no Bairro Honório Gurgel.



O outro jovem foi identificado como Ely Luiz da Silva, de 20 anos. Ele é filho de um policial militar e foi encontrado em casa, no Bairro Rocha Miranda, também na Região Norte do Rio de Janeiro.

Leia mais: Atriz morre durante tentativa de assalto no Rio de Janeiro

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a professora foi abordada pelos dois jovens enquanto estava dirigindo seu carro pela Rua Costa Filho. Ela foi baleada ao não parar após o comando da dupla.

Os suspeitos atiraram contra ela e uma outra mulher que estava no banco do carona, que teve ferimentos leves, causados pelos estilhaços do vidro que quebrou com o tiro.



Eliane chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. O crime aconteceu pouco depois das 21h40 de quarta-feira.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais