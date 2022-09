Mega-Sena 2524: 28 apostas de Minas acertam cinco números

Mineiros bateram na trave na Mega-Sena de quase R$ 202 milhões (foto: Agência Brasil)



Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2524 da Mega-Sena, que sorteou prêmio de R$ 201,9 milhões na noite desta quarta-feira (28/9), no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo.





De acordo com a instituição financeira, 28 apostas realizadas em Minas Gerais bateram na trave e cravaram a quina. Os valores variaram de R$43.914,62 a R$439.146,20, já que muitos jogadores adquiriram bilhetes com até 15 dezenas.



Confira a lista abaixo:





6 números: R$ 43.914,62 - Belo Horizonte (6), Betim, Curvelo, Diamantina, Fronteira, Ibirité, João Monlevade, Nova Lima, Peçanha, Poços de Caldas, Santana da Vargem, São Domingos das Dores, Sete Lagoas (2), Timóteo, Uberaba e Uberlândia (2).





7 números: R$ 87.829,24 - Lajinha e Poços de Caldas





9 números: R$175.658,40 - Itacarambi





10 números: R$219.572,99 - Contagem





15 números: R$ 439.146,20 - Conceição do Pará