R$ 300 milhões! Mega-Sena 2525 tem prêmio recorde em concursos regulares

Ontem (28) os números sorteados foram 03-20-22-37-41-43 (foto: Caixa Econômica Federal/Reprodução)

Como ninguém acertou as seis dezenas no último sorteio da Mega Sena 2425 nessa quarta-feira (28/09), o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 300 milhões. O próximo sorteio será neste sábado (01/10).



Este é o maior prêmio de concurso regular da história dos concursos da Caixa Econômica Federal. Veja o ranking:

Concurso 2150, 11/5/2019: 1 aposta vencedora; R$ 289,4 milhões

Concurso 2237, 27/2/2020: 2 apostas vencedoras; R$ 211,6 milhões

Concurso 1764, 25/11/2015: 1 aposta vencedora; R$ 205,3 milhões

Concurso 1772, 22/12/2015: 2 apostas vencedoras; R$ 197,4 milhões

Concurso 2463, 19/03/2022: 2 apostas vencedoras; R$ 189,3 milhões

Concurso 1655, 22/11/2014: 2 apostas vencedoras; R$ 135,3 milhões

Concurso 2161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; R$ 124,2 milhões

Concurso 2189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; R$ 120 milhões

Concurso 1220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; R$ 119,1 milhões

Concurso 2486, 31/05/2022; 1 aposta vencedora; R$ 117,5 milhões

O sorteio do concurso 2525 começará às 20h de sábado, de acordo com o horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica no Youtube.

Para participar, o interessado deve fazer uma aposta de seis a 15 números em loterias da Caixa, ou no site de loterias online do Banco até as 19h de sábado.

O valor da aposta varia com a quantidade de números escolhidos, quanto mais números, mais caro. A aposta mínima agora custa R$ 4,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.

Aumente as chances de ganhar com o bolão

O Bolão é uma forma de jogo organizada pelas próprias Loterias Caixa. Basicamente, são apostas em grupo no valor de R$ 10, se tratando de Mega-Sena. É importante ressaltar que, nessa modalidade, pode haver cobrança de 35% do valor da cota mínima como taxa de serviço adicional.

O bolão da Mega-Sena permite de duas a 100 cotas. Em cada bolão, é possível fazer dez apostas diferentes.