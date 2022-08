Mega-Sena 2515 sorteia hoje prêmio de R$ 42 milhões

Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 42 milhões nesta quarta-feira (31/8) (foto: Diogo Finelli/EM/D.A. Press)

Probabilidades

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (31/8) a Mega-Sena 2515, com prêmio estimado em R$ 42 milhões ao jogador que cravar sozinho as seis dezenas de 01 a 60.O sorteio do concurso 2515 da Mega-Sena será realizado a partir das 20h (de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo (SP). Ovai acompanhar em tempo real e atualizar o resultado.Quem quiser concorrer aos R$ 42 milhões tem até 19h para adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) ou em uma unidade lotérica.

O preço do cartão simples, com seis números, é R$ 4,50. A modalidade permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor a ser pago superar R$ 22 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.



Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade



6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860

7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980

8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995

9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998

10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399

11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363

12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182

13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175

14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671

15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003

Rendimento na poupança

Resgate do prêmio

A Caixa desconta previamente o imposto de renda dos prêmios de loterias. Por isso, quem ficar com os R$ 42 milhões terá todo o dinheiro à disposição para aplicar como quiser. Na poupança, o rendimento no primeiro mês seria de 0,6798%, correspondente a R$ 310 mil.Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.