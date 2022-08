Noivos são roubados após festa de casamento e lua de mel é adiada

O casal Nataly e Maurício comemora o casamento horas antes de serem assaltados e perderem todos os presentes e dinheiro ganhos na festa (foto: Elaís Dantas/Divulgação)

Um casal de São Paulo passou por um susto após voltar da festa de seu casamento. A auxiliar administrativo Nataly Ester Correa da Silva, de 20 anos, e o marido, o pedreiro Maurício Santos Marques, de 24, foram assaltados por quatro homens quando chegavam em casa depois da comemoração.





Os criminosos levaram presentes embrulhados, documentos, celulares, as alianças e até refrigerante que havia sobrado da festa. A auxiliar administrativo conta que a ação dos bandidos foi muito rápida. O casal parou o carro em frente à casa e o marido perguntou se ela preferia passar a noite de núpcias em casa ou seguir viagem para Campos do Jordão, onde passariam a lua de mel.

"Não deu nem tempo de responder, quando a gente parou o carro na frente de casa, eles abordaram com as armas, saímos do carro e levaram tudo", disse a noiva.





O veículo roubado foi alugado para o casal usar no dia do casamento e viajar na lua de mel. Dias depois do assalto, ele foi encontrado em um bairro vizinho, mas só havia a chave da casa e uma tábua do bolo.





Segundo Nataly, por causa do assalto, o casal não sabe quantos e quais presentes ganharam, já que foram todos levados. Eles estimam um prejuízo entre R$ 5 mil a R$ 7 mil.

Caso investigado e vaquinha para os noivos





O caso foi registrado em uma delegacia de Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou ao Uol que as autoridades investigam a situação para localizar e identificar os suspeitos.





“O bairro estava perigoso, mas até então a gente nunca espera que vai acontecer. A gente ainda estava com o terno e vestido, eu não tinha nem tirado o salto e fui assim mesmo para delegacia registrar o boletim de ocorrência”, lembra Nataly.





O casal decidiu adiar a lua de mel já que estavam sem dinheiro e documentos. "Ninguém espera dormir separado no primeiro dia depois do casamento e a gente viveu isso. Vêm quatro pessoas e destroem seu dia", desabafa a noiva.





O casal organizava o casamento desde o ano passado e estão juntos desde 2020.





Para tentar amenizar os prejuízos do assalto, a irmã do noivo fez uma vaquinha virtual para arrecadar o dinheiro perdido. Até agora eles já conseguiram mais de R$ 5 mil.





"Quem puder ajudar, nós agradecemos muito. Para eles começarem a vida de casados e comprar os utensílios que tinham ganhado e fazer uma compra de mercado, porque nem dinheiro eles têm", escreveu a cunhada de Nataly.