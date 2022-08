Polícia prende Vanderlei Bambam por violência contra mulher; veja o vídeo

Vanderlei Bambam já tem duas passagens, em 2017 e 2021, por agressão a ex-namoradas (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Uanderlei da Conceição, mais conhecido como Vanderlei Bambam, foi preso em flagrante ontem (11/8) por violência contra sua namorada. Ele estava agredindo e mantendo a influencer digital Amanda Souza em cárcere privado, e tem outras duas passagens por agressão à ex-namoradas. As informações são da 30° Delegacia de Polícia Marechal Hermes, no Rio de Janeiro.

Bambam mantinha a namorada presa em sua casa em Santa Cruz, bairro na região oeste do Rio. Segundo as autoridades do 30°DP , a mulher estava presa desde a última quarta-feira (10), e ele dizia a ela que se fugisse, iria atrás dela para matá-la.

Pelos stories, a vítima pediu ajuda. Ela chega a gritar “eu quero ir embora, eu só quero ir embora !! Me ajuda por favor, socorro”. Após a prisão de Vanderlei, os perfis do agressor e da vítima foram desativados.

É possível ouvir também Amanda denunciar “ a minha boca está sangrando” e enquanto ela fala, Vanderlei a agride mais uma vez com um tapa. No começo do vídeo, ele ameaça “ Vai continuar ? Vai parar ou não vai parar ? Ou você para ou acabou”.

Outras passagens

Nos anos de 2017 e 2021, Conceição foi indiciado por agressão a outras namoradas. No ano passado, a influencer Lays Peace foi até a polícia registrar queixa por agressão, e promoveu a comoção das pessoas nas redes sociais. Ela comentou em suas redes a atual prisão do agressor.