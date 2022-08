Anvisa analisa seis pedidos para diagnóstico da varíola dos macacos

A prioridade do órgão regulador é a avaliação de produtos para diagnóstico in vitro e a estratégia é aumentar os instrumentos para o enfrentamento da doença. (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) A Agência Brasileira de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou, nesta quinta-feira (11/8), que iniciou o processo de análise para seis pedidos de registro de produtos para o diagnóstico de varíola do macaco (monkeypox). A prioridade do órgão regulador é a avaliação de produtos para diagnóstico in vitro e a estratégia é aumentar os instrumentos para o enfrentamento da doença.









O produto brasileiro, STANDARD M10 MPX/OPX, que tem parte da produção de responsabilidade da empresa nacional Eco Diagnóstica, e o restante, fabricado em outro país, estão com a análise da documentação em curso, segundo a Anvisa.





Um dos pedidos é o primeiro para a autorização de teste rápido para detecção do vírus. O Monkeypox Virus Antigen Rapid Test, fabricado na China, pela Shanghai BioGerm Medical Technology Co. Ltd, Kit Molecular Monkeypox (MPXV) Bio-Manguinhos e Kit Molecular 5Plex OPV/MPXV/VZV/MOCV/RP Bio-Manguinhos, de produção nacional, também passam por verificação da entidade de vigilância sanitária.

Situação brasileira





Leia: No Brasil, a doença acumula 2.293 casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Nesta semana, foram confirmados seis casos de varíola do macaco em crianças, incluindo o primeiro no estado da Bahia.Leia: Minas ultrapassa 100 casos confirmados de monkeypox

Plano de Contingência

Ontem, a pasta lançou um Plano de Contigência da doença que definiu diretrizes para a contenção e controle, assim como orientações, em todas as esferas, para gerir os casos. O documento também orienta sobre definições para os diagnóticos no exame das pessoas contaminadas, assim como modos de transmissão e grupos vulneráveis.





O plano possui três níveis de emergência para o enfrentamento. Atualmente, de acordo com o documento, o país está no terceiro nível, o que significa que está acontecendo transmissão de casos. Consequentemente, o Sistema Único de Saúde (SUS) não tem conseguido responder à contenção, pela falta de insumos para realizar a prevenção e tratamento, o que exige resposta governamental rápida.