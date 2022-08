Mega-Sena, Lotofácil e Quina: quais as cidades de MG com mais acertadores

Mega-Sena já teve duas apostas vencedoras em Minas em 2022 (foto: Caixa/Divulgação)



Três loterias da Caixa já premiaram por 31 vezes os mineiros em 2022. Segundo levantamento feito pela Caixa, foram distribuídos no estado mais de R$ 210 milhões em prêmios nos concursos da Mega-Sena, da Quina e da Lotofácil desde janeiro.

Belo Horizonte foi a cidade com mais acertadores. Ao todo, foram 10 apostas vencedoras, sendo uma da Mega-Sena (concurso 2.451), de fevereiro, cujo total pago foi de R$ 26,4 milhões. A aposta foi feita na Super Sorte Loterias, no bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de BH.

Nas apostas vencedoras, a instituição financeira não informou se houve um ganhador ou a aposta contemplou um bolão com rateio para os vencedores.

Uma aposta da capital também acertou as cinco dezenas da Quina (concurso 5.904), com prêmio de R$ 2,1 milhões no fim de julho. A aposta foi feita na São Bernardo Loterias, no bairro de mesmo nome, na Região Norte da capital. As demais apostas acertadoras na capital foram pela Lotofácil, que premia quem acerta 15 números.

Contagem, na Grande BH, teve duas apostas vitoriosas na Lotofácil, pelos concursos 2.458 e 2.556. Foram pagos aos apostadores prêmios de R$ 1,5 milhão e R$ 1 milhão respectivamente.

Por sua vez, a cidade de Passos, no Sudoeste de Minas, também teve dois acertos em 2022. O principal deles foi pelo concurso 5.753 da Quina, cujo valor recebido foi de R$ 8,8 milhões em 13 de janeiro. Uma outra pessoa também levou R$ 941 mil no concurso 2.496 da Lotofácil, em abril.

Milionários

Um dos milionários mineiros em 2022 é da pequena Urucânia, de apenas 10,2 mil habitantes, localizada no Vale do Rio Doce. A aposta faturou o montante de R$ 5,2 milhões na Mega-Sena, por meio do concurso 2.443, em janeiro.

Outro prêmio de valor elevado foi distribuído em Itamarati de Minas, na Zona da Mata, cuja população é de apenas 4,3 mil pessoas: uma aposta da Lotofácil acertou as 15 dezenas do concurso 2.480 e levou R$ 1,6 milhão em março.





A cidade mineira premiada em 2022 com menor população é Minduri, no Sul do estado. Com apenas 3,8 mil habitantes, o município levou o prêmio de R$ 435 mil da Lotofácil, concurso 2.537, em junho.

Confira as cidades com o total de apostas vencedoras:





Belo Horizonte (10)

Contagem (2)

Passos (2)

Barbacena (1)

Betim (1)

Carmo do Rio Claro (1)

Curvelo (1)

Divinópolis (1)

Dom Bosco (1)

Governador Valadares (1)

Ipatinga (1)

Itamarati de Minas (1)

Itapecirica (1)

Leopoldina (1)

Minduri (1)

Montes Claros (1)

Poços de Caldas (1)

Sete Lagoas (1)

Uberlândia (1)

Urucânia (1)