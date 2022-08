Segundo sorteio da Mega-Semana da Sorte paga até R$ 6 milhões hoje (4/5)

Valor pode render até 24 apartamentos de R$250 mil (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press) O segundo sorteio da Mega-Semana da Sorte pode pagar até R$6 milhões nesta quinta-feira (04/8). Os sorteios realizados na terça (02/8), quinta (04/8) e sábado (06/8) oferecem chances extras aos apostadores.









As apostas são recebidas até 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$4,50.





O sorteio 2.507 será realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte da Av. Paulista, em São Paulo. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.





Lotofácil da Independência

Desde segunda-feira (01/8), começaram as apostas para a Lotofácil da Independência, com previsão inicial de prêmio de R$160 milhões. O sorteio do concurso 2.610 será no dia 10 de setembro.





O prêmio principal não acumula e se não houver apostas premiadas com 15 números, o valor deve ser rateado entre os acertadores de 14, e assim por diante.





Para uma aposta simples da Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números disponíveis no volante, por R$2,50.





Se apenas uma pessoa levar o prêmio de R$160 milhões, aplicando todo o valor na poupança da Caixa, receberá R$1,1 milhão de rendimento no primeiro mês.





As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Lotofácil da Independência, já disponíveis nas lotéricas de todo o país. No portal Loterias Caixa é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas para o concurso 2.610, bem como outros combos contendo apostas de outras modalidades além do concurso especial. Também é possível apostar pelo app Loterias Caixa.





+Milionária





Também no sábado acontece o 11° concurso da Milionária, com prêmio principal mínimo por sorteio de R$10 milhões e dez faixas de premiação.





Se houver apenas um ganhador, ao investir todo o dinheiro em uma poupança Caixa, o apostador receberá R$66,4 mil em rendimentos no primeiro mês.





Na aposta simples do concurso, o apostador precisa marcar seis números e dois “trevos”. Em apostas múltiplas, escolhe de 6 a 12 números e de 2 a 6 trevos. O valor da aposta simples é de R$6,00. Nas lotéricas, também é possível participar dos bolões.





As apostas para a Milionária podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa.