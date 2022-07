Mega-Sena: apostador acerta 6 números e recebe R$ 24,2 milhões

Mega-Sena foi sorteada neste sábado (30/07) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press)

Um apostador de Caçapava do Sul (RS) acertou, sozinho, as seis dezenas da Mega-Sena, concurso 2505, sorteado na noite deste sábado (30/07). O ganhador vai receber R$ 24.271.229,51, segundo informações da Caixa.Outras 108 apostas fizeram cinco pontos e embolsam R$ 32.693,92 cada. Já a quadra vai pagar R$ 722,97 a 6.977 ganhadores.Na próxima terça-feira (02/08), o concurso 2506 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 3 milhões. A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. Para aumentar as chances de premiação, o jogador tem a opção de anotar até 15 dezenas de 01 a 60.De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de uma aposta com seis números levar o prêmio principal na Mega-Sena é de 1 em 50 milhões. A proporção aumenta na medida em que mais dezenas são assinaladas.6 números - 1 em 50.063.8607 números - 1 em 7.151.9808 números - 1 em 1.787.9959 números - 1 em 595.99810 números - 1 em 238.39911 números - 1 em 108.36312 números - 1 em 54.18213 números - 1 em 29.17514 números - 1 em 16.67115 números - 1 em 10.003O prêmio da Mega-Sena pode ser resgatado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.Caso o valor bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento será realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.Montantes iguais ou acima de R$ 10.000,00 serão transferidos no prazo mínimo de dois dias após a apresentação do ganhador na agência.Se o apostador fizer o jogo pela internet, terá a opção de retirar o prêmio no aplicativo Mercado Pago, com valor líquido máximo de R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).Caso prefira comparecer a uma casa lotérica, precisará apresentar comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.