Loterias: aposta única leva prêmio de R$ 6,6 milhões no Super Sete

Super Sete 275 premiou aposta do Rio de Janeiro com R$ 6,6 milhões (foto: Agência Brasil)

Uma aposta única do Rio de Janeiro ganhou R$ 6,6 milhões no concurso 275 do Super Sete, sorteado nesta quarta-feira (27/7), no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo. O sortudo acertou todos os números de 0 a 9 sorteado em cada uma das sete colunas: 7 - 1 - 2 - 8 - 8 - 6 - 1.





O Super Sete estava acumulado desde 1º de abril, quando um felizardo de Brasília (DF) cravou a combinação perfeita e levou R$ 578.267,92 no concurso 227. Quase quatro meses depois, o vencedor terá direito a um prêmio 11 vezes superior.





Premiação





7 acertos: 1 aposta, R$ 6.623.773,04

6 acertos: 3 apostas, R$ 30.206,91

5 acertos: 139 apostas, R$ 931,35

4 acertos: 2.277 apostas, R$ 56,85

3 acertos: 20.703 apostas, R$ 5,00





Próximo sorteio e probabilidades





O próximo sorteio do Super Sete, nesta sexta-feira (29/7), tem prêmio estimado em R$ 150 mil. Para ganhar o valor máximo, o jogador seleciona de sete a 21 números e torce para que saia um por coluna.





O valor do bilhete depende do número de dezenas anotadas no volante: R$ 2,50 (7), R$ 5,00 (8), R$ 10,00 (9), R$ 40,00 (11), R$ 80,00 (12), R$ 160,00 (13), R$ 320,00 (14), R$ 480,00 (15), R$ 720,00 (16), R$ 1.080,00 (17), R$ 1.620,00 (18), R$ 2.430,00 (19), R$ 3.645,00 (20) e R$ 5.467,50 (21).





Probabilidade de acertar os números das sete colunas marcando:





7 números - 1 em 10.000.000

8 números - 1 em 5.000.000

9 números - 1 em 2.500.000

10 números - 1 em 1.250.000

11 números - 1 em 625.000

12 números - 1 em 312.500

13 números - 1 em 156.250

14 números - 1 em 78.125

15 números - 1 em 52.083

16 números - 1 em - 34.722

17 números - 1 em - 23.148

18 números - 1 em - 15.432

19 números - 1 em - 10.288

20 números - 1 em - 6.859

21 números - 1 em - 4.572





Resgate do prêmio





Os prêmios da Mega-Sena podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.