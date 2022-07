Morre Jorgina de Freitas, famosa fraudadora do INSS

A ex-advogada Jorgina de Freitas, conhecida como a maior fraudadora da história do INSS, morreu aos 71 anos, na última terça-feira (19/7). Ela estava internada no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desde dezembro, quando sofreu um acidente de carro.

Jorgina era ex-procuradora previdenciária e ficou conhecida na década de 90, após aplicar um golpe bilionário no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na época, ela era cúmplice de um um esquema de desvio de verbas de aposentadoria, que desviou, no total, R$ 2 bilhões dos cofres da Previdência.