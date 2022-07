Foragido posta foto no jogo do Flamengo e é preso na saída

Breno foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) para registro de ocorrência (foto: Reprodução/Instagram)

Um foragido da Justiça do Distrito Federal acabou recapturado pela polícia após postar uma foto durante o jogo entre Flamengo e Juventude, no Mané Garrincha, na noite dessa quarta-feira (20/7). Ao final da partida que garantiu a vitória do rubro-negro, Breno Willians Correia Conceição foi abordado por uma blitz na saída do estádio.