Polícia investiga morte do diretor da Caixa, ao lado do banco

O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto ao lado da sede do banco, no Setor Bancário Sul, em Brasília, na noite dessa terça-feira (19/7). A 5ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

Conforme a corporação, o caso está em apuração e é preliminarmente tipificado como suicídio, "em razão da vítima ter sido encontrada já sem vida no lado externo do prédio sede da Caixa Econômica Federal, ao lado da Galeria dos Estados, SBS", informou por nota.

Ainda de acordo com a polícia, por política de comunicação institucional, a PCDF somente informa os dados básicos quando da ocorrência desse tipo de fato.

Em contato com a Caixa Econômica Federal, o banco lamentou o ocorrido e afirmou que contribui com as investigações para confirmar as causas do acontecimento.



Confira a nota da instituição:





“A CAIXA manifesta profundo pesar pelo falecimento do empregado Sérgio Ricardo Faustino Batista. Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares, aos quais estamos prestando total apoio e acolhimento. O banco contribui com as apurações para confirmar as causas do ocorrido”.