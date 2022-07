Timemania 1810: aposta única fatura mais de R$ 55 milhões

Os R$ 55,6 milhões correspondem à quantia líquida, uma vez que a Caixa desconta previamente o imposto de renda. Se aplicado na poupança, o dinheiro renderá R$ 409 mil em um mês, baseado na taxa de 0,7358% informada pelo Banco Central em 18 de julho.

Próximo sorteio

A probabilidade de acertar os sete números da Timemania é de 1 em 26.472.637. As alternativas para aumentar as chances são a aquisição de mais cartões e/ou a participação em um bolão.

Um apostador de Cuiabá (MT) marcou os números 11 - 21 - 27 - 37 - 58 - 64 - 65 no concurso 1810 da Timemania, apurado nesta terça-feira (19/7) pela Caixa Econômica Federal, e faturou sozinho o prêmio de R$ 55.653.685,88.Coincidentemente, a oportunidade anterior em que a Timemania havia pagado o valor cheio também foi para um participante de Cuiabá: cerca de R$ 10 milhões no concurso 1738, em 20 de janeiro de 2022. De lá para cá ocorreram mais de 70 apurações.De acordo com a Caixa, 23 apostadores fizeram seis pontos e ganharam R$ 35.235,13. Houve ainda prêmios para cinco (934 apostas, R$ 1.239,53), quatro (16.689 apostas, R$ 9) e três acertos (167.093 apostas, R$ 3), além do Time do Coração (Ponte Preta/SP - R$ 7,50).O próximo sorteio da Timemania, com prêmio principal estimado em R$ 200 mil, será realizado na quinta-feira (21).O jogador escolhe dez números de 01 a 80 e torce para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração". Não há a opção de selecionar mais dezenas. Por isso, o valor do bilhete é único, de R$ 3.