Timemania 1831: apostador acerta sete números e ganha mais de R$ 7 milhões

Um apostador de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, ganhou o prêmio principal do concurso 1831 da Timemania, sorteado nesta terça-feira (6/9) no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo.





O felizardo marcou os números 24 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 47 e resgatará nos próximos dias a fortuna de R$ 7.298.551,70.





Dois jogadores cravaram seis dezenas e faturaram R$ 77.698,42 cada, enquanto outros 142 garantiram R$ 1.563,34 na faixa de cinco acertos.





Também houve valores para quatro (2.962 apostas, R$ 9) e três acertos (30.775 apostas, R$ 3), além do Time do Coração (América/MG, 13.379 apostas, R$ 7,50).



Foi a terceira vez que o prêmio principal da Timemania saiu em 2022. Os dois anteriores foram para Cuiabá (MT): o primeiro de R$ 10.078.210,05, em 20 de janeiro, e o segundo de R$ 55.653.685,88, em 19 de julho.



Próximo concurso