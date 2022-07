VÍDEO: Carlinhos Brown interrompe manifestação da plateia contra Bolsonaro

Brown reagiu dizendo: "Desculpa, mas eu sou o Brasil que deu certo. Não me meto nisso" (foto: Caio Gallucci/Divulgação)

Nas redes, público reage contra atitude de Carlinhos Brown que para show diante de gritos de fora Bolsonaro (foto: Reprodução/Internet)

Nas imagens, é possível ver o público gritando “fora Bolsonaro”. Ao ouvir o coro, Brown reagiu: "Desculpa, mas eu sou o Brasil que deu certo. Não me meto nisso. Não quero nem saber”, interrompeu o cantor.A reação de Carlinhos Brown foi comparada a mesma da colega Elba Ramalho, que, em junho, em um show de São João, na Bahia, também reprimiu a manifestação da plateia diante da insatisfação com o comando do atual presidente brasileiro.Com a interrupção de Brown, dá para ouvir alguém da plateia gritando: "A gente quer” (Bolsonaro fora). E o cantor segue com seu pensamento de querer fazer uma “construção no país”. “A gente está aqui para mudar, então vamos mudar. Sem política!”, enfatizou.