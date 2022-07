Avó perde neto, morto com tiro acidental: 'Parece que só acontece em TV'

A avó de Davi sofre com a dor de perder o neto: "Não sei como vamos viver daqui para frente" (foto: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

Em prantos, dona Maria Lúcia, 70 anos, tenta entender o acidente que matou o neto, de 17 anos, em um condomínio em Ceilândia, no Distrito Federal (DF).



O estudante Davi Filipi Soares Ferreira levou um tiro acidental no peito disparado por um amigo, de 16 anos. A tragédia aconteceu enquanto os dois adolescentes brincavam com uma espingarda do tio de Davi, que é militar reformado do Exército.









Em entrevista ao Correio Braziliense, a aposentada relata que, no domingo (3/7) — dia em que aconteceu o incidente —, ela havia acabado de sair de casa para ir à igreja. Pouco antes disso, durante a tarde, toda a família estava reunida na residência para almoçar. "Todos nós estávamos brincando, sorrindo e jamais imaginaríamos que tamanha tragédia fosse acontecer. Se eu pudesse saber, teria filmado nosso momento para guardar, pois era de muita alegria", desabafa.





Davi e o amigo moram na mesma rua e se conheciam desde a infância. Era costume os dois passarem a tarde juntos. Quando Maria deixou a casa, no domingo, eles ficaram com a prima de Davi, uma menina de 17 anos. "Antes de sair, eu avisei a ele (Davi) para não entrar no quarto do tio em hipótese alguma", disse a avó. O quarto a que a aposentada se refere é o do filho dela, militar reformado. Era lá que o homem guardava duas espingardas atrás do guarda-roupas: uma de chumbinho e outra letal (que ficava em uma capa preta).





A prima de Davi precisou ir à padaria e também alertou o menino para não mexer em nada do cômodo. "Eu entrava no quarto só para trocar a fronha. Meu filho brigava se a gente mexia, porque sabia que poderia ser perigoso. E, como ele não mora lá, eu só cuidava da limpeza a cada 15 dias", disse Maria Lúcia.

A notícia

Antes de chegar à igreja, Maria recebeu uma ligação de um familiar perguntando o motivo da confusão na casa dela. Sem entender nada, a mulher correu de volta para a residência, quando soube do acidente. Em depoimento, a prima de Davi relatou que, ao retornar da padaria, encontrou o adolescente ferido com um tiro, e o amigo desesperado gritando por socorro.





À polícia, o jovem que atirou contou que pensou que a arma era de chumbinho. Com a espingarda em mãos, ele conta ter brincado com Davi ao mirar para o amigo: "Imagina uma arma dessa apontada para você", teria dito o adolescente. Segundo o garoto, ao acionar o gatilho, a arma disparou e acertou o peito de Davi. A vítima ainda teria corrido para abrir o portão e pedir socorro, mas acabou caindo.





Davi foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu ao ferimento. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o atirador à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 2 de Ceilândia. "Ele foi apreendido e responderá por ato análogo ao crime de homicídio culposo. Sabemos que foi uma enorme tragédia e, de fato, os dois eram muito amigos. Na sala da delegacia, o adolescente chorou bastante", afirmou o delegado Juvenal de Oliveira, chefe da DCA 2.