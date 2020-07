Adolescente mata amiga de 14 anos com tiro acidental na cabeça

Isabele Guimarães Ramos morreu ao ser atingida por um tiro acidental (foto: Instagram/Reprodução)

A adolescente Isabele Guimarães Ramos, de 14 anos, morreu na noite deste domingo (12/7) após ser atingida por um tiro acidental na cabeça disparado por uma amiga. O acidente aconteceu no condomínio de luxo Alphaville, no município de Cuiabá, no Mato Grosso. Isabele Guimarães Ramos, de 14 anos,na noite deste domingo (12/7) após ser atingida por umna cabeça. O acidente aconteceu no condomínio de luxo, no município de Cuiabá, no Mato Grosso.





15:50 - 13/07/2020 Prouni abre inscrições nesta terça-feira para 168 mil bolsas arma do pai, que é atirador esportivo. Ainda segundo a PM, a tragédia aconteceu na casa da adolescente que atirou.



Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e Isabele foi encontrada já morta, no banheiro da residência. De acordo com a Polícia Militar, a jovem que fez o disparo, também de 14 anos, pegou a, que é atirador esportivo. Ainda segundo a PM, a tragédia aconteceu na casa da adolescente que atirou.Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e Isabele foi encontrada já morta, no banheiro da residência.





A casa foi isolada e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), assim como perícia técnica, foram acionadas. No local, foram encontradas sete armas de fogo, sendo uma no nome do pai da adolescente que atirou, quatro em processo de documentação junto ao Exército e duas em nome de outra pessoa.



Não há informações se havia outros adolescentes ou adultos na casa.





Isabele era filha do médico neurocirurgião Jony Soares Ramos, de 49 anos, que morreu em um acidente, em junho de 2018, na Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), em Cuiabá. Ele pilotava uma motocicleta quando atropelou uma vaca.